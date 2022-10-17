Ahmet Ağaoğlu: “Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır’a yapılan tezahüratı şiddet ile kınıyoruz”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada Teknik Direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır’a tribünlerden yapılan tezahüratı şiddet ile kınadıklarını söyledi.

Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yazılı bir açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbolun bir bütün olduğunu belirterek, “Beşiktaş ile oynadığımız maçta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle Kaptanımız Uğurcan Çakır’a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz. Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız. Sporu dolayısı ile futbolu bir bütün kabul edip, her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir. Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.