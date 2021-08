Ahlat’ta 50 yaş üstü eski futbolcular tekrar yeşil sahalara kavuştular

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 50 yaş üstü eski futbolcular, ’Şöhretler Karması Futbol Turnuvası’ ile tekrar yeşil sahalara döndüler.

Ahlat Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 50 yaş ve üstü eski futbolcular için ’Şöhretler Karması Futbol Turnuvası’ düzenlendi. 4 takımın katıldığı turnuva ile 50 yaş ve üstü Ahlatlı eski futbolcular tekrar yeşil sahada buluştu. Ahlat Şehir Stadyumu’nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen turnuvaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Oldukça renkli görüntüler oluşturan maçlar sonunda bir açıklama yapan Şahin Göktaş isimli eski sporcu, “30 yıl futbol oynadık. Şimdi futbolu bırakmış, yaşlanmış insanlar olarak böyle bir organizasyona katıldık. 30 yıl beraber top oynadığımız arkadaşlarımızı, dostlarımızı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turnuvayı düzenleyen kulüp yönetimi ve başkanına teşekkür ediyorum” dedi.

Coşkun Şeker isimli futbolcu, “Burada belki 20 yıldır görmediğimiz arkadaşlarımızı bu turnuva sayesinde görebildik. Bu turnuva, hepimizi sevindirmiştir. Güzel bir organizasyon. İnşallah devamı gelir ve bizde her yıl burada tekrar kaynaşmış oluruz” ifadelerini kullanırken, Oktay Bayar da, “1980 ve 1990’lı yıllarda beraber top koşturduğumuz ve şu an yaşları 50’inin üzerinde olan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ahlat Gençlik Spor Kulübü bizleri bir araya getirdi. Ahlat’ta bulunan ve dışarıda yaşayanlarla her birlikte bir araya gelerek bu turnuvaya başladık. Çok güzel bir turnuva olacağına inanıyorum. Çünkü yıllar önce bir arada olduğumuz insanlara tekrar kavuşmak ve aynı sahada top koşturmak gerçekten çok güzel olacak” şeklinde konuştu.