Agüero, Manchester City'den ayrılıyor

Manchester City Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Sergio Agüero'nun takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

Arjantinli golcünün adı son günlerde ciddi şekilde Barcelona ile anılıyordu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuya sezon sonunda veda edileceği duyuruldu.

Öte yandan Agüero için bu sezonun sonunda Everton ile oynanacak son iç saha maçında bir veda organizasyonu düzenleneceği de bildirildi.

Şu ana kadar Manchester City forması altında çıktığı 384 resmi maçta 257 gole imza atan yıldız futbolcu, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Son dönemlerde başı sakatlıklarla dertte olan deneyimli oyuncu bu sezon şu ana kadar sadece 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 14 resmi maçta görev alabildi.

(Maçkolik)