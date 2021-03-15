Agüero'dan Barcelona iddialarına yanıt

Son zamanlarda adı sık sık Barcelona ile anılan Arjantinli yıldız, transfer iddialarına yanıt verdi.

Barcelona'da başkanlığa seçilen Laporta'nın Sergio Agüero ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddiası ortaya çıkmıştı.

İspanyol gazete AS'daki habere göre; Barcelona, sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Sergio Agüero ile iki yıllık anlaşma sağladı.

''BEN HALA CİTY OYUNCUSUYUM''

Son günlerde Barcelona ile adı geçen Agüero sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında bu iddiaları yanıtladı.

"Herkes Barcelona'ya transfer olacağım yönünde haberlerden bahsediyor ama ben hala Manchester City'nin oyuncusuyum."