Ağaoğlu: "Hakemler hakkında konuşmama kararı aldık"

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün ligin ilk yarısı bitine kadar hakemler hakkında konuşmama kararı aldığını açıkladı.

Kulüpler Birliği bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Beşiktaş, Antalyaspor, Alanyaspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Sivasspor’un katılmadığı toplantı sonrası başkan Ağaloğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda 14 kulüp olarak bir anlaşma yaptıklarını ifade eden Ağaoğlu, ligin ilk yarısının tamamlanmasına kadar hakemler hakkında konuşmayacaklarını söyledi. Kulüpler Birliği Başkanı, ayrıca önümüzdeki sezonda 7+4’ün uygulanması konusunda endişeli olduklarını ve bunun değiştirilmesi konusunda ısrarcı olacaklarını vurguladı.