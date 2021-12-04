banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?

Afrin’de ampute futbol maçı düzenlendi

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Gençleri ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda iki ampute futbol takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde motivasyon maçı oynadı.

Spor 04.12.2021, 12:39
Afrin’de ampute futbol maçı düzenlendi

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Gençleri ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda iki ampute futbol takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde motivasyon maçı oynadı.

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Suriye Gençleri ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ülkelerindeki iç savaşta bedensel uzuvlarını kaybeden sporculardan oluşan 11’er kişilik iki ampute futbol takımı için motivasyon amaçlı halı saha maçı düzenlendi.

Müsabakadan önce sporculara uzman bir teknik ekip tarafından ısınma hareketleri yaptırıldı ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Sporcular sahaya geçtiğimiz hafta trafik kazası sonucu vefat eden Genç Yardım Vakfı gönüllüsü 4 gencin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart ile çıktı.

Dostluk ortamında oynanan halı saha maçını yeşil-sarılı takım, 3-1 kazandı.

Ampute futbol takımları arasındaki karşılaşmayı organize eden İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Suriye Genç ekibinin sorumlusu Halil Burak Parlakyiğit, yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir ampute futbol mücadelesi organize ettiklerini söyledi.

Parlakyiğit, savaşın bıraktığı yaraları tedavi etmeye çalıştıklarını belirterek, "Suriye’deki iç savaş nedeniyle birçok sivil bedensel uzuvlarını kaybetti. Her şeye rağmen hayata tutunma çabaları sürüyor. Onların bu çabalarına katkıda bulunmak ve bir farkındalık oluşturmak için Afrin’de yaşayan ve geçmiş dönemlerde Suriye’deki çeşitli futbol kulüplerinde top koşturmuş olan sporcuları bir araya getirdik" ifadelerini kullandı.

Dostluk ortamında oynanan halı saha maçının sporcuları motive ettiğini anlatan Halil Burak Parlakyiğit, şöyle konuştu:

"Malum olduğu üzere 3 Aralık tarihi, Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildi. Bedensel engellerin hayatın ritüellerinin sürmesi için engel olmadığını bizlere ispatlayan çok fazla hikâye var. Bu nedenle Suriye’nin Afrin ilçesinde düzenlemiş olduğumuz ampute halı saha maçı organizasyonu ile bu durumda olan sporcular güzel bir moral etkinliği geçirmiş oldular. Halı saha maçının sonunda iki takıma da çeşitli spor araç gereçlerinin olduğu hediye paketleri verdik."

Müsabakaya Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz de katıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7