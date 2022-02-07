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Afrika Uluslar Kupası’nı normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda Mısır’ı 4-2 mağlup eden Senegal kazandı.
Afrika Uluslar Kupası’nı normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda Mısır’ı 4-2 mağlup eden Senegal kazandı.
Afrika Uluslar Kupası’nı normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda Mısır’ı 4-2 mağlup eden Senegal kazandı.
Spor 07.02.2022, 00:52
Afrika Uluslar Kupası’nı normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda Mısır’ı 4-2 mağlup eden Senegal kazandı.