Afganistanlı Yiğido Sivas’ta yarı final maçı izleyecek

Sivasspor fanatiği Afganistanlı küçük taraftar Eyoub Mohammad Turkman, Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçını izlemek için Afganistan’dan Sivas’a geldi.

Sivasspor aşığı Eyoub Mohammad Turkman, geçtiğimiz senelerde Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Radyo Televizyonu aracılığı ile Afganistan’dan Sivasspor’un maçına gelmişti. 3 sene sonra tekrar Sivas’a gelen Eyoub, Sivasspor ve Alanyaspor arasında oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş tribünden izleyecek. Küçük Eyoub, gönülden bağlı olduğu Sivasspor’a destek olabilmek için maç öncesinde Sivasspor Store’u gezip forma alarak kulübe katkı sağlamayı da ihmal etmedi.

“Sivasspor 3 gol atar”

Afganistan’dan yarı final maçı için gelen Eyoub Mohammad Turkman, Sivasspor’un kupayı almasını istediğini belirterek, “Afganistan’da yaşarken de Sivasspor’u tutuyordum. Sivasspor ve Mecnun Başkanımızı çok seviyorum. Futbolcu abilerimiz, Rıza Hocam ve takımımızla kupa maçını alacağız. Afganistan’dan kupa maçı için buraya geldim. Çok heyecanlıyım Sivasspor 3 gol atar. Sivas’ın en çok renklerini, futbolcuları ve gol atmalarını seviyorum. Umarım Sivasspor kupayı alır” dedi.