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Afganistan Futbol Milli Takımı Antalya’da kamp yapıyor

ABD’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kontrolü Taliban’ın eline geçen Afganistan’da Futbol Milli Takımı kamp için geldiği Antalya’da Endonezya ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Afganistan Milli Takımı, elde ettiği galibiyeti ülkesine hediye etti. Maça Antalya’da yaşayan Afgan uyruklu vatandaşlar ilgi gösterdi.

Spor 17.11.2021, 10:05
Afganistan Futbol Milli Takımı Antalya’da kamp yapıyor

ABD’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kontrolü Taliban’ın eline geçen Afganistan’da Futbol Milli Takımı kamp için geldiği Antalya’da Endonezya ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Afganistan Milli Takımı, elde ettiği galibiyeti ülkesine hediye etti. Maça Antalya’da yaşayan Afgan uyruklu vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sığınmacı olarak küçük yaşta ayrıldığı ülkesine milli takım oyuncusu olarak dönen ve 3 yıl önce 28 yaşındayken takımın teknik direktörlüğüne getirilen Anoush Dastgir nezaretinde çalışmalarını sürdüren Afganistan Milli Futbol Takımı kamp çalışmalarını Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te sürdürüyor. Kamp çerçevesinde Endonezya ile hazırlık maçı yapan Afganistan Milli Takımı’na Antalya’da bulunan Afgan uyruklu vatandaşlarda da tribünden takımlarına destek verdi. Afgan Milli Takımı mücadeleyi 1-0’lık skorla kazandı.

Ülkelerinde futbol dahi oynayamadıklarını kaydeden futbolculardan Farede Sadat, "Bizim ülkemizde savaş var. Rahat bir yaşam yok. İnsanlar evlerini kaybettiler. Yemek dahi bulamıyorlar. Ülkemizde çalışamıyoruz. Bu ülke güzel olduğu için burada kamp yapmaya geldik. Ülkemizde futbol oynamamız dahi çok zor. Ailemiz orada yaşıyor. Memleketimizi, insanlarımızı düşünmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Türk Milli Takımı’nda oynamak istediğini belirten Noorullah Amiri ise, imkanı olması durumunda tek hedefinin Türk Milli Takımı’nda oynamak olduğunu söyledi. Ülkesinin savaşta olduğuna da değinen Futbolcu Amiri, "Ülkem savaştayken nasıl rahat olabilirim ki! Rahat olamıyorum tabi ki. Ailem orada, insanlarımız orada. Sadece benim elimden gelen şey bir yarım saat bu insanları mutlu etmek elimden bu geliyor ve bunu da yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Muhammet Yosuf Kargar: "Tarihe dayalı yakınlaşmamız olduğu için Türkiye’de kamp yapmayı seçtik"

Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı Muhammet Yosuf Kargar, Türkiye’nin ikinci memleketleri olduğunu, geçmişe dayanan dostluklarının bulunduğunu hatırlatarak, "Tarihe dayalı yakınlaşmamız olduğu için Türkiye’de kamp yapmayı seçtik. Türkiye ile kardeşlik bağı, din bağı ve muhabbet bağımız olduğu için bu ülkede olmayı ve kamp yapmayı seçiyoruz. Afganistan’daki insanların güvenebilecekleri bir memleket varsa o da Türkiye. Çünkü 20 sene Afganistan’da kalan ülkelerden biri olarak sadakat ve dürüstlükle adım attı bize" dedi.

"Savaş oyunumuzu etkiliyor"

Savaşın futbolcularını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Kargar, "Savaş nerede olursa olsun insanların moralini bozuyor. Futbol oynayan oyuncularımızı da etkiliyor. Ben Afganistan’dan geliyorum. Bizim şu anki kurulmuş devletimiz çok güzel ağırlıyor bizi. Bize bir kötülükleri yok ve destek çıkıyorlar. Can güvenliğimiz dahil her türlü arkamızdalar" diye konuştu.

Tek dileklerinin savaşın bitmesi olduğunu dile getiren Muhammet Yosuf Kargar, "Bizde iki federasyon var. Biri Avrupa tarafı diğeri ise Asya tarafı. Bizimki Asya tarafı. Türkiye Avrupa tarafında olduğu için biz daha yeni iletişime geçmeye çalışıyoruz. Tabi ki onlarla birlikte iş birliği yapmayı düşünüyoruz. Bizim tek dileğimiz inşallah savaş biter. Rahat bir hayat yaşamak istiyoruz. Oyuncularımız ve herkesin tek istediği bu. Savaş bitsin, rahat bir şekilde yaşamaya devam edelim. Türkiye Cumhuriyetinin bu süreçte yanımızda olduğunun farkındayız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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