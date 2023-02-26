Afetzede çocuklar hayata sporla tutunuyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük depremi yaşayan ve aileleriyle birlikte Bolu’ya gelen çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yönlendirmesiyle hayata sporla tutunuyor.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bolu Valiliği koordinesinde şehre gelen depremzede yetişkinler ve çocuklar için çalışmalarına devam ediyor. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hattat Emin Barın KYK Yurdu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gölköy Öğrenci Yurdu’nda aileleriyle kalan 141 çocuğa yönelik çalışma başlattı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından afetzede çocuklara önce yetenek taraması yapılıyor. Ardından genç sporcular ilgilendiği spor branşlarına yönlendiriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde spor faaliyetlerine devam eden çocukların, amatör ve profesyonel sporcu olması hedefleniyor.