AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Pawe Raczkowski düdük çalacak

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında Fenerbahçe’nin, deplasmanda AEK Larnaca ile oynayacağı mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Raczkowski yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile 13 Ekim Perşembe günü 19.45’te Georgios Karapatakis Stadı’nda karşılaşacak. Bu müsabakada Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak. Raczkowski’nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Küpsik yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Pawel Malec olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda Piotr Lasyk, AVAR’da da Pawel Pskit oturacak.