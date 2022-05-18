banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mehmet Öz, Pensilvanya’daki senato seçimini önde götürüyor
Mehmet Öz, Pensilvanya’daki senato seçimini önde götürüyor
Elektrik fiyatları cep yakacak! Yüzde 100 zam geliyor!
Elektrik fiyatları cep yakacak! Yüzde 100 zam geliyor!
Kapalı Çarşı'da dolar 16 lirayı çoktan geçti!
Kapalı Çarşı'da dolar 16 lirayı çoktan geçti!
TCMB piyasayı 82 milyar TL fonladı
TCMB piyasayı 82 milyar TL fonladı

ADÜ Rektörü Aldemir, Türkiye şampiyonu takımı ağırladı

ÜNİLİG Süper Ligi’nde mücadele eden ve Türkiye şampiyonu olan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Futbol Takımı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i ziyaret ederken, Rektör Aldemir de şampiyon sporcuları tek tek tebrik ederek yemekte ağırladı. Şampiyonluk pastasını futbolcular ve teknik heyetle kesen Rektör Aldemir, "Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

Spor 18.05.2022, 15:34
ADÜ Rektörü Aldemir, Türkiye şampiyonu takımı ağırladı

ÜNİLİG Süper Ligi’nde mücadele eden ve Türkiye şampiyonu olan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Futbol Takımı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i ziyaret ederken, Rektör Aldemir de şampiyon sporcuları tek tek tebrik ederek yemekte ağırladı. Şampiyonluk pastasını futbolcular ve teknik heyetle kesen Rektör Aldemir, "Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

ADÜ Futbol Takımı, grup maçlarında sırasıyla Ege Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni eleyerek çeyrek finale, ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni eleyerek yarı finale çıktı. Yarı finalde üç özel üniversite ve ADÜ takımları yer aldı. ADÜ Futbol Takımı, Özel Beykent Üniversitesi’ni 6-0, yenmesinin ardından finalde Özel İstanbul Aydın Üniversitesi’ni 2-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon takım Aydın’a geri döner dönmez mutluluğunu ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile paylaştı. Rektör Aldemir’i ziyaret eden sporcular, başta Aldemir olmak üzere kendilerine şampiyonluk yolunda destek veren herkese teşekkür etti.

"Sizlerle gurur duyuyorum"

Şampiyon sporcuları Senato Salonu’nda ağırlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne ve Aydınlılara bu şampiyonluğu tattırdınız. Eminim ki bu başarı sizinle birlikte hep gelecek. Bu sonuçla birlikte görüyoruz ki demek ki Aydın’da Süper Lig’de oynayacak bir takım oluşturabiliriz. Siz şu anda Süper Lig’de Aydın’ı temsil edebilecek bir kapasiteye sahipsiniz. O donanımda hocalarınız da var. Çok ama çok mutlu olduk. Adnan Menderes Üniversitesi tarihinde böyle bir şey yaşamadı. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu kolay bir başarı değil. İnanılmaz bir başarı öyküsü yazdınız. Bu başarı sizi üniversitemizin tarihi noktalarına kaydedecek buna eminim. Bu gururu ve bu onuru Aydın’a yaşattığınız için hepinizin alnınızdan öpüyorum" dedi.

"Hedefimiz dünya şampiyonluğu"

Bundan sonraki hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade eden ADÜ Futbol Takımı Kaptanı Mustafa Ekici, "11 vakıf, 5 tane de devlet üniversitesi vardı. Bu şampiyonluğun bizim için en büyük önemi vakıf üniversitelerine karşı kazanmak oldu. Arkadaşlarımın hepsi de çok karakterli oyuncular. Hepimiz bir aile gibi olduk. Maç maç giderek kazandık. En sonunda da finalde de son şampiyon İstanbul Aydın Üniversitesi’ni yendik. Son şampiyonu yenerek bu başarıyı elde etmek bizim için kupanın önemini bir kez daha arttırdı. Bundan sonraki hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bu konuda takımıza ve hocalarımıza çok güveniyorum. Arkadaşlarıma, hocalarıma, bize oralara gitme imkanı sunan rektörümüze ve dekanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Üniversite olarak ileri düzeyde hizmet veriyoruz"

"Spor bilimleri alanında üniversitemiz, hem sportif faaliyetler olsun hem de akademik anlamda olsun ileri düzeyde hizmet veriyor" diyen ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burçin Ölçücü şunları dile getirdi:

"Şampiyonlar okulu olarak bilinen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi son olarak futbol takımızın Türkiye şampiyonu olarak bunu ilan etmesi ile birlikte tekrar taçlandırdı. Bununla beraber Birinci Lig’de birinci olan bayan ve erkek voleybol takımız var. Türkiye şampiyonasında serbestte Türkiye ikincisi, grekoromende de Türkiye üçüncüsü olan güreş takımımız, yine salon atletizminde Türkiye şampiyonu olan takımımız var. Yine bu hafta İzmir’de düzenlenecek olan Süper Lig Basketbol takımımız, yine pist atletizm takımız Türkiye şampiyonu olma yolunda iddialı bir şekilde yarışmalara hazırlanıyor. Biz hem Türkiye için hem de Aydın için enerjisi olan bir üniversiteyiz. Bu anlamda öğrencilerimizi de her konuda destekliyoruz."

Konuşmaların ardından ADÜ Rektörü Rrof. Dr. Aldemir tarafından sporculara ve teknik heyete teşekkür belgesi takdim edilirken, şampiyonluk pastası kesildi. Ziyaret, Rektör Aldemir’in şampiyon takıma yemek ikramı ile son buldu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
20°
parçalı bulutlu