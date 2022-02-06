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Adnan Dalgakıran: “Organize bir kötülükle karşı karşıyayız”

Antalyaspor maçındaki hakem hatalarını eleştiren Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, “Şuna inanıyoruz ki Beşiktaş Kulübü olarak organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Bu organize kötülükle ne Merkez Hakem Kurulu ne Türkiye Futbol Federasyonu baş edemiyor” dedi.

Spor 06.02.2022, 23:07
Adnan Dalgakıran: “Organize bir kötülükle karşı karşıyayız”

Antalyaspor maçındaki hakem hatalarını eleştiren Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, “Şuna inanıyoruz ki Beşiktaş Kulübü olarak organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Bu organize kötülükle ne Merkez Hakem Kurulu ne Türkiye Futbol Federasyonu baş edemiyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında FT Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Taraftarımız takımına olan inancını kaybetmedi”

Sözlerine taraftara teşekkür ederek başlayan Dalgakıran, “Bugün pandemiye, soğuk havaya rağmen stadı doldurdular. Üstelik hepsinden daha kötü olan; bu sezon başladığından beri Türk futbol hakemlerinin organize kötülüğüne rağmen taraftarımız takımına olan inancını kaybetmedi. Bunun da üstesinden gelebileceğimize inanarak bugün stadı doldurdu” ifadelerini kullandı.

“Derhal bu hakemlerle ilgili gerekenler yapılmalı”

“Şuna inanıyoruz ki Beşiktaş Kulübü olarak organize bir kötülükle karşı karşıyayız” diyen Adnan Dalgakıran, şöyle devam etti:

“Defalarca uyarılarda bulunduk. Yönetim olarak görevimiz bu yanlışlıkları ikaz etmek. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. Başkanımızın ifadeleriyle çok sert uyarılarda bulunduk ki Başkanımız Ahmet Nur Çebi 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Futbolun değeri neyle yükselir; sahada iyi futbol oynanacak, hakemler bunu iyi yönetecek, altyapıları güçlü olacak. Bu bir ekosistem. Siz çok ciddi rakamlarla paralar harcayacaksınız, emek sarf edeceksiniz, taraftar kar kış demeden stadı dolduracak ama elinizdeki düdükle her şeyi mahvedeceksiniz. Bu iş o kadar kolay değil. Buna asla izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz. Sadece Beşiktaş Kulübü olarak değil, Türk futbolu adına buna müsaade etmemeliyiz. Bu organize kötülükle ne Merkez Hakem Kurulu ne Türkiye Futbol Federasyonu baş edemiyor. Bugün hakem hataları, bütün dünyada insan hatası olabilecek şeyler. Bunları gidermek için VAR diye bir sistem çıkardılar ki bu hatalar minimize edilsin. Ama görüyoruz ki VAR’la bu hatalar, biz buna hata demiyoruz, bu kötülük daha büyük boyutlara ulaştı. Bu bir organizasyon olmadan olmaz. Bunlar tesadüfi olamaz. Sahada hızla oynanan maçta karar vermekte zorlanılıyor diyelim ve bu yetenekte bu yetenekte hakemlerimizin olmadığını düşünelim iyi niyetle. VAR da önünde, ağır çekimde oynanıyor. Biz mi başka şeyler görüyoruz? Koskoca bir camia isyan ediyor ve asla umurlarında değil. Nasıl bir kendine güven bu, nasıl bir organizasyon. Sadece Beşiktaş’a değil bu, Türk futbolunun değerini düşürüyor. Bütün kulüpler buna tepki göstermeli. Bugün bize yarın başkasına. Futbolu dizayn mı edecekler? Ligi sahada değil de dışarıda mı organize edecekler? Derhal bu hakemlerle ilgili gerekenler yapılmalı. Şunu çok açıklıkla ifade ediyoruz; bu hakemler başarısızdır ve asla 1. Lig, 2. Lig yöneten hakemlerimiz bunlardan daha başarısız olamaz. En azından iyi niyetli olurlar. Bu hakemlerin raf ömrü dolmuş. Bunların hepsi emekli edilmeli ve genç, dinamik hakemlerle yola devam edilmeli. Eğer bu söylediklerimize karşı geliniyorsa, hata olarak görülüyorsa bu kadar hata da affedilmez. Profesyonel olarak bir işte bu kadar hata affedilmez. Milyon dolarlar, milyarlar dönüyor. Kulüplerin borç boğazına kadar dayanmış. Yaşama mücadelesi veriyor ve bunları gayet şekilde hata diyerek geçiştiremeyiz."

"Türk futbolu tamamen yerle bir olmadan bu konuya el atılmalı"

Hakem organizasyonunun gözden geçirilmesi gerektiğine de dikkat çeken siyah-beyazlı yönetici, "Artık A hakemi, B hakemi buraları geçtik. Çünkü konu buraları hakikaten geçti. Toplam olarak organizasyonun tamamını gözden geçirmemiz gerekiyor. Köklü ve radikal değişimler yapılması gerekiyor. Bu Beşiktaş için değil, Türk futbolu adına yapılması gerekiyor. Futbol büyük bir endüstri. Bu endüstride en büyük hassasiyeti hakem organizasyonları göstermek zorunda. Beşiktaş Kulübü olarak önerimiz şu; bu hakem organizasyonlarının baştan sona değişmesi gerekiyor. Başka şeyleri de gözden geçirelim. Hakemlerimizi eğitemiyor muyuz? Doğru bir sistemimiz yok mu? Her şeyi gözden geçirelim, tartışalım. Bunu Türk futbolunun değerini yükseltmek için, seyirciyi tekrar stada çekebilmek için yapmamız lazım. Eğer ortada bir orta oyunu varsa niye kimse gelsin de maç seyretsin. Çok kritik ve tehlikeli bir nokta bu. Hepsinden tehlikeli bir noktadayız. Kulüplerin borçlarından dahi tehlikeli bir noktadayız. Derhal bu işe yarından tezi yok el atılmalı. Böyle konuşuyoruz diye de kalkıp birileri ceza vermesin. Konuşalım bunu, burada bir problem var. Konuşanlara ceza vererek halledilecekse istediği cezayı versinler ama biz gerçeği söylüyoruz. Yarın sabah bütün organizasyon gözden geçirilmeli ve radikal değişiklikler yapılmalı. Bu kadar hata üstüne hata yapan hakemler tekrar maçımıza veriliyor. Şuna kesin kanaat gerdik ki bu yapılanlar hata değil. Yani 10-15 maçta ağır çekimde gözünün önünde oynayan şeyde yanlış karar vermek diye bir şey söz konusu olabilir mi? Onun için çok geç olmadan, Türk futbolu tamamen yerle bir olmadan bu konuya el atılmalı” şeklinde konuştu.

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