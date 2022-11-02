Adnan Başkan: "Yukarıyı yakalayabilecek ve orta sıralarda yer bulmak bu dönem için uygun hedef gibi duruyor"

FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, önlerindeki Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarından puan yada puanlar alarak, ligde yukarılara doğru çıkışlarını devam ettirmek istediklerini kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’in son iki haftasını galibiyetle kapatan Antalyaspor’da yüzler gülüyor. Kırmızı-beyazlı ekip bir günlük iznin ardından hafta sonu sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Dünya Kupası arası için son iki karşılaşma kala değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, ligde 12 haftayı geride bıraktıklarını ve 6 haftalık galibiyet özlemine İstanbulspor maçı ile son verdiklerini hatırlattı.

"Karabulutlar dağıldı"

Deplasmandaki DG Sivasspor maçı ile galibiyet serilerini iki maça çıkardıklarını kaydeden Başkan, "Özellikle İstanbulspor maçının son saniyelerinde gelen golün 3 puandan fazlası olduğunu söylediğimizde ne demek istediğimiz, sanırım daha net anlaşılmıştır. Takımın üzerindeki kara bulutları dağıtması, öz güvenin yerine gelmesi, futbolcularımızın galibiyete olan inancı Sivas deplasmanında daha ayakları yere basan bir futbol oynamamızı ve kazanmamızı sağladı. Avrupa’da grubunda lider durumda bulunan ve özellikle son haftalarda futbolu çıkışta olan bir takımı evinde yenmek takımımız için gelecek adına olumlu bir işaretti" diye konuştu.

"Takımın arkasındayız"

Takımın kötü giderken de arkasında durduklarının altını çizen Adnan Başkan, "O gün ne dediysek bugün de aynı şeyleri söyleyeceğiz. Doğru karar verdiğinize inanıyorsanız, işler kötü giderken de düzeleceğine olan inancınız var demektir. Bu çoğu zaman öyle olur. Sadece sakin kalmak ve bu inancı takıma ve camiamıza da aşılamak gerekiyordu. Şimdi Karagümrük ve Beşiktaş maçı ile birlikte Dünya Kupası arasına gireceğiz. Ligde yukarıyı her an yakalayabilecek ve orta sıralarda yer bulmak bu dönem için bize en uygun hedef gibi duruyor" dedi.

Başkan, iki maç üst üste kazanan bir takımı taraftarın kucaklayacağını belirterek, pazar günü saat 17.00’de herkesi stadyuma beklediğini sözlerine ekledi.