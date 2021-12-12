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Adil Gevrek’ten Alanyaspor maçı öncesi açıklamalar

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Son iki haftadır takımımız iki önemli takıma karşı önemli mücadele vererek 2 puan aldı, Alanyaspor maçında alacağımız galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Spor 12.12.2021, 00:15
Adil Gevrek’ten Alanyaspor maçı öncesi açıklamalar

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Son iki haftadır takımımız iki önemli takıma karşı önemli mücadele vererek 2 puan aldı, Alanyaspor maçında alacağımız galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni (MGC) ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Vahap Güner ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte karşılanan Başkan Gevrek, burada açıklamalarda bulundu.

Ziyarette ilk olarak konuşan Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner Yeni Malatyaspor’dan Alanyaspor karşılaşmasında bir çıkış beklediklerini kaydederek, başarılar diledi.

Alanyaspor karşılaşmasıyla bir çıkış yakalamak istediklerini belirten Başkan Gevrek ise, “Alanyaspor maçı bizim için önemli bir maç. İki haftadır takımımız iyi bir mücadele veriyor. Yarın alacağımız bir galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. İlk yarının tamamlanmasına 4 hafta kaldı. Geriye dönüp bakarsak iyi bir sonuç alamadık. Futbolda her zaman inişler, çıkışlar olur. Bu sezon düşüşe erken başladık. Ama inşallah bunun çıkışı olacağına inanıyorum buda inşallah Alanyaspor maçıyla olur. Alanyaspor maçından alacağımız bir galibiyetle önümüzdeki maçlarda da iyi sonuçlar alarak ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istemek istiyoruz. Her kesin bu anlamda destek vermesi önemli özellikler taraftarımızın desteği çok önemli. Yarın maçta bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Burada hep birlikte çıkacağız. Futbolcularımız sahada içerisinde mücadele verecek. Bizler teknik heyete olarak elimizden geleni yapacağız. Taraftarın desteği çok kıymetlidir, ben inanıyorum ki yarınki maça taraftarımızın yoğun bir ilgisi olacak ve onlarında desteği ile galip gelir yolumuza devam ederiz“ dedi.

Birlik beraberlik vurgusu yapan Gevrek, ”Yeni Malatyaspor’umuz ilk yarının kalan 4 maçında en iyi puanları toplayarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparız inşallah. Bugüne kadar hep ikinci yarılar düşüşler oldu, ilk yarıyı iyi yerler de bitirdik. Bu seferde ikinci yarıda iyi başlar iyi gideriz. Sıkıntılar geçiriyoruz, düşüşler oluyor biz bunu da hayra yoruyoruz. Bunu tabi hayra yorarken, bu demek değil ki hatalarımızı, eksiklerimizi görmeyeceğiz, yapmış olduğumuz hataları bir daha yapmamak için de tespitleri yapmamız lazım. Biz bu şekilde inanarak gidiyoruz. Her düşüşte suçu mutlaka kendimizde ararız. Eksik nedir, yönetim kurulundaki arkadaşlarla bunların tespitlerini yaparız. Bazen de her şeyi yaparsınız sıkıntılar olabilir, bazen çok iyi kadro kurarsın sonuç alamayabilirsin. Bazen kadro mühendisliğinde hatalar eksikler olabilir. Bazen de iyi başladın mı alıp gidiyor birde düşüş oldu mu psikolojik olarak orada da çıkmaz zor oluyor. Orada işte en önemlisi birliği beraberliği inancı kaybetmemek lazım. Onu kaybetmediğimiz sürece Allah’ın izniyle camia olarak hep birlikte bu sıkıntıları aşarız“ ifadelerine yer verdi.

Döviz kurundaki dalgalanmaların tüm kulüpleri olumsuz etkilediğini belirten Gevrek, ”Sportif anlam çok önemli, kıymetli ama ekonomik anlam da çok önemli. Bu dengelerin birlikte götürülmesi çok önemli. Bizim giderlerimizin yüzde 90’ı - 95’i euro ve dolardır. Gelirlerimiz maalesef Türk lirasıdır. Bu anlamda sadece bizim değil tüm kulüplerin ciddi sıkıntıları var. Şu açık açık söyleye bilirim zaman zaman ve Malatya Büyükşehir belediyesi iştirakı Esenlik Şirketi’nden ve diğer kurumlardan reklam desteği aldığımız oldu. Ama geneline baktığımız zaman şunu söyleye bilirim Malatya tarihine bakarsanız belki de yardım almayan tek takım biziz. Bu konuda nasıl dönüyoruz. Kendi gelirimizle dönmemiz imkansız. Sadece biz değil bütün Süper Lig Kulüpleri’nin gelirinin yüzde 95’i yayıncı kuruluş. Yayıncı kuruluş ile dönmemiz imkansız. Sponsorluklar bulmamız lazım, bizim en büyük avantajımız burada genç oyuncuları bulup zaman zaman 50 bin euroya alıp 2 milyon euroya sattığımız için oyuncular olduğu için ayakta durabildik. Kendi çabalarımızla çok şükür buralara getirdik. Ama maalesef döviz kurundaki çıkışla beraber çok ciddi sıkıntılarımız var. Allah’ın izniyle biz bunları da aşarız. Birde yayıncı kuruluşla 2 senedir kendi kontratımızın altında en az yüzde 20 -30 da burada da indirim oldu. Bir tarafta bunlar olurken, bir taraftan da kurun böyle yükselmesi tabi ki ekonomik anlamda sıkıntı oldu. Burada iş adamlarımıza herkese iş düşüyor. Bu takım Malatya’nın marka değeri, bu anlamda Malatyaspor’umuza herkesin sahip, destek çıkması lazım“ diye konuştu

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