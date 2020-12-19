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Adil Gevrek: "Takımımız iyi mücadele etti"

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Bazen düşüşler olabiliyor ama takım disiplininden bir şey kaybetmedi. Takımımız iyi mücadele etti ve 3 puanı 2-0’la aldık” dedi.

Spor 19.12.2020, 19:20
Adil Gevrek: "Takımımız iyi mücadele etti"

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Bazen düşüşler olabiliyor ama takım disiplininden bir şey kaybetmedi. Takımımız iyi mücadele etti ve 3 puanı 2-0’la aldık” dedi.

Karşılaşma sonrası çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Kasımpaşa karşısında 2-0’lık skorla önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Geçen hafta İstanbul’da Fenerbahçe karşısında oynadığımız oyunla 3 puanı iyi bir futbolla aldık. Aslında sahamızda Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada da iyi oynadık ama galip gelemedik ama Fenerbahçe maçında galip geldik. İstanbul’da geçen hafta galip geldik, Kasımpaşa maçı da önemliydi. Bazen düşüşler olabiliyor ama takım disiplininden bir şey kaybetmedi. Takımımız iyi mücadele etti ve 3 puanı 2-0’la aldık” dedi.

"Her geçen gün iyi bir futbol ortaya konuluyor"

Kasımpaşa maçı öncesi Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Hekimoğu Trabzon’a karşı farklı bir galibiyet elde ettiklerini de ifade eden Başkan Gevrek, “O maçta farklı bir kadro vardı. Takımımız o maçta da çok ciddi bir mücadele verdi. Her geçen gün uyum sağlanıyor. Her geçen gün iyi bir futbol ortaya konuluyor. İnşallah bundan sonrada bu şekilde devam edeceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Ziraat Türkiye Kupasında 16 turda rakibiniz Galatasaray oldu, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Gevrek, “Kupada son 16’ya kaldık ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Galatasaray ile eşleştik, maç Malatya’da oynanacak. Önümüzde çok maç var, öncelikle onlara bakacağız. Ama rakip kim olursa olsun fark etmez. Kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz ama onun öncesinde Alanyaspor, Erzurumspor maçlarımız var. Maç maç gidip önümüze bakacağız” şeklinde konuştu.

"Malatya’nın kaybı 30 milyon TL"

Geçen sezon büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve bu sıkıntıları tekrar yaşamamak için tecrübe edindiklerinin altını çizen Gevrek, “Bu senede zor bir sene, kolay değil. Pandemi devam ediyor. Hafta içi maçlar oynayacağız. Ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar var. Süper Lig ve TFF 1. Lig’deki kulüpler bir protesto yapıyor. Bunun da haklı bir protesto olduğunu düşünüyoruz. Tabii ekonomik anlamda da dengeleri sağlamak gerekiyor. Yayıncı kuruluşun yapmış olduğu indirimden dolayı da sadece Malatya’nın kaybı 30 milyon, bu Anadolu kulüpleri için çok büyük bir rakamdır. Bu sadece bizim değil bütün takımlar için böyle. Tabii ekonomik dengeyi sağlamak önemli, pandemiden dolayı statlara seyirci alınmıyor, gelirlerde ciddi sıkıntı var. Tabii ki hedefimiz olacak. Hedefimiz bu sene ligi en iyi yerde bitirmek ama ekonomik dengeleri de sağlamak zorundayız” diye konuştu.

"Herrera ayrılmak istiyor"

Kaleci Guido Herrera ile orta saha oyuncusu Cueva’nın durumlarına ilişkin sorulan soruya da cevap veren Başkan Gevrek, “Herrera ile şu anda görüşülüyor. Ayrılmak istiyor, oturup konuştuk. Herrera aslında iyi bir kaleci ama ilk 3 hafta uyum sağlayamadı. Bu süreçte de Abdulsamed çıktı, futbolda böyle şeyler olabiliyor. Şuanda görüşmeler devam ediyor. Kendisi de iyi niyetli, zorluk da çıkarmıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de helalleşerek bir ayrılık olacak. Cueva’yla ilgili de hocanın bir kararı var. Şuanda karo dışı ve kararı tamamen hocamızda. Görüşme oldu ama hoca karar verecek. Cueva önemli bir oyuncu ama burada önemli olan takımdır. Takımda ciddi bir birlik ve beraberlik var. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.
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