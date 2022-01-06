Adil Gevrek korona virüse yakalandı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in korona virüs testinin pozitif sonuçlandığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor’da başkan Adil Gevrek’ten kötü haber geldi. Malatya ekibinden yapılan açıklamada Başkan Adil Gevrek’in korona virüse yakalandığı duyuruldu. Kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuyla ilgili olarak "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek’e semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanmış ve Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreci evinde devam etmektedir" denildi.

Genel kaptan İbric oldu

Öte yandan sarı-kırmızılı takımda genel kaptanlık görevine Damir İbric getirildi. Konuyla ilgili kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüz, genel kaptanlık görevi için Damir İbric ile anlaşmıştır. Damir İbric’e görevinde başarılar, camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. Damir İbric daha önce Yeni Malatyaspor’da tercüman olarak da görev yapmıştı.