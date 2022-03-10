Adil Gevrek: “Karara kısmen katılsak da zaman olarak katılmıyoruz“

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, hakemlerle alınan kararlarla ilgili kısmen katıldıklarını ifade ederek, zaman olarak bu duruma katılmadıklarını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın gerçekleştirdiği toplantının ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alınan hakem kararlarına değinen Gevrek, “Hakemlerle alakalı yapılan operasyon mu diyelim, devrim mi diyelim bilmiyorum. Malatyaspor olarak düşüncelerimizi söylemek istiyoruz. 28. haftasını oynadığımızı şu an bu hakemlerle oynadık. MHK’nin yapacağı bir değişiklik olmalı mıydı? Hepimiz şikayetçiydik. Bizim çok canımız yandı. Zaman zaman sesimizi çıkartmaya çalıştık. Görünen o ki şu an hakemlerle oynanan 28 haftanın gerisine dönüp bakmak lazım. Hakem hatalarından dolayı çok puanlar kaybettik. Görevlerine son verilen hakemlerin kendi adımıza çok maçı var. Bir açıklama yapılmadı, neden alındılar diye. Çoğu hakemlerden şikayetçi olmamıza rağmen hakemler de zan altında kaldı, yönettiği maçlarda kaldı. Onlarla alakalı bir değişiklik yapılmasını desteklerdik ama zaman olarak bugün işin çeyreğine gelmiş dönemde böyle bir şey yapıldığı zaman, bu yönetilen maçlarla alakalı sıkıntı mı var deyip açıklama yapılması gerekir. Biz Malatyaspor olarak çok ciddi puanlar kaybettik hakem hatalarından dolayı. TFF ve MHK’de kabul etti. Ne olacak şimdi bizim puanlar verilecek mi? Ligin zirvesinden olan takımından, UEFA’ya gidecek olan takımlarla, altta olan takımlarla alakalı, onlar bileğinin hakkıyla gelmiştir. Bu hakemlerin yönettiği maçlarda soru işareti bakılıyor. Bu kararın alınmasını bir değişimin yapılması doğru olabilir ama zaman olarak yapılması yanlış. Bu alınan karara kısmen katılsak da, zaman olarak da katılmadığımız söylüyorum. Türk futbolunda ilk defa böyle bir şey yapılıyor“ dedi.