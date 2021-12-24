banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kripto para yasası geliyor!
Kripto para yasası geliyor!
Otogaz ve motorine indirim
Otogaz ve motorine indirim
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Adil Gevrek: "Ben oraya hakem dövmeye gitmedim"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kayserispor maçından sonra sahaya inmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, hakem Hüseyin Göçek’i dövmeye gitmediğini, adalet ve haksızlığın karşısında durmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Spor 24.12.2021, 18:57 24.12.2021, 19:36
Adil Gevrek: "Ben oraya hakem dövmeye gitmedim"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kayserispor maçından sonra sahaya inmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, hakem Hüseyin Göçek’i dövmeye gitmediğini, adalet ve haksızlığın karşısında durmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısının ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, basın mensuplarına konuştu. Süper Lig’de dün oynadıkları Kayserispor maçında yaşanan olaylara değinen Gevrek, "Tepki sadece Hüseyin Göçek’e değil. Oradaki tepkim bugüne kadar haksızlığa, adaletsizliğe karşıydı. Bu sadece dünkü maçta değil, bundan önceki maçlarda, bunların hepsinde sustuk. Bir Anadolu takımı nasıl olacak, sahaya mı inecek, bütün dünyaya bu şekil rezil mi olacağız. Bu iş buraya nasıl geldi. Gazeteleri gördüm, üzüldüm. Neden indim? VAR olmasına rağmen en çok tartışılan bu seneki hakem hataları. Sadece Malatya için değil, diğer takım için de. Oraya inişimin sebebi, adaletsizliği, haksızlığın bir daha olmamasıdır. Ben ceza alacağımı da biliyorum. Benim aldığım cezalar kadar acaba onların yaptığı hata kadar ceza alacak mı. Bir hatanın bedelini kimse ödemiyor. Takımlar olarak ödüyoruz. Bu sistemin değişmesi lazım. Bu hakemlerin düzeltilmesi lazım. Maalesef 20 yıldır hakemlik yapanlar var. Aynı sistem devam ediyor. Adaletin getirilmesi lazım. Bu TFF mı yapıyor, kim yapıyorsa yapılması lazım. Oraya inerken bunun yanlış bir şey olduğunu biliyordum. Sesimizi duyuramıyoruz. Türk futbolunun artık temiz bir sayfa, adaletli bir şekilde, ayrım yapmadan olması lazım. Bütün takımlara olması gerekiyor. Bu hataların son bulmasını diliyorum. Zannedersem VAR olan hakeme maç verilmiş. Bu daha büyük bir skandal. Asıl suçlu olan VAR’ın başında olan hakem. Bugüne kadar hakem hatalarını gündeme getirmedik. Sadece kendimize değil, Türk futboluna adalet istiyoruz" diye konuştu.

"Nihat Özdemir ‘Gerekeni yapacağım’ dedi, çok güzel yapmış"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile konuştuğunu ifade eden Gevrek, "Gerekeni yapacağım’ dedi. Çok güzel yapmış. VAR’ın başındaki hakeme maç vermiş. Süper Lig’de iyi oynarız, oynamayız bu önemli değil ama adaletli bir şekilde olsun istiyoruz. Malatya’nın hakkını savunacağız. Her yerde de konuşacağız. Hakem hatasından dolayı bu takımın puan kaybetmemesi lazım. Diğer rakiplerimizin de puan kaybetmemesi lazım. Gördüğümüz bu muamele doğru bir şey değil. Allah izni ile bu takım düşmeyecek. Dün akşam soyunma odasında gördüğüm bu tabloda bu takım düşmeyecek. Sona kadar takımımın haklarını savunacağım. Bedel ödenmesi gereken varsa o bedeli Malatya ve Türk futbolu için de öderim. Dün akşam ödediğim gibi. Ne ceza alacağımı biliyorum. Kimse rahat rahat o koltuklarında oturmayacak" diye konuştu.

"Hakem dövmeye gitmedim"

Hakem Hüseyin Göçek’i dövmeye gitmediğini söyleyen Adil Gevrek, "Ben oraya hakem dövmeye gitmedim. Hakem zaten uçakta benimle beraberdi. Asla fiziki bir saldırım olmayacaktı. Gidişim, sinirim haksızlığın vermiş olduğu gidişti. Fiziki bir müdahalem asla olmayacaktı. Polise arkadaşlara söyledim. Neden penaltıyı vermediğin, VAR’da uyarmadığını sormaya gittim. Tamamen böyleydi. O gidiş sanki ben hakemi dövmeye gitmişim. Yapacak niyetim olsa yapardım. Böyle bir niyetim yoktu. Taraftarların inmemesi için müdahale ettim. Bu bir protestodur. Bu iş niçin buraya geldi? Ben hayatımda böyle sahalara mı indim. Sakin olmaya çalışıyoruz. Artık sabrımız kalmadı. Adalet ve haksızlığın karşısında durmak için yaptım" diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 17 20
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8