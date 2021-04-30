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Adem Ljajic'in performansında yükseliş var

Beşiktaş'ta sezon başından beri eleştirilerin odak noktasında olan Adem Ljajic, son haftalarda performansını yükseltti.

Spor 30.04.2021, 22:53 30.04.2021, 22:55
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Adem Ljajic'in performansında yükseliş var

Beşiktaş'ta sezon boyu eleştirilen isimlerden olan Adem Ljajic de son haftalarda takımın en önemli silahlarından birisi haline geldi.

Boşnak oyuncu, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Rizespor karşısında etkili bir görüntü ortaya koyan Ljajic, Ghezzal'ın attığı golde de verdiği pasla skora katkı yaptı.

7 PUANA ŞAMPİYON

Süper Lig'de kalan 4 haftada Hatay, G.Saray (D), Karagümrük ve Göztepe (D) ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçlardan 7 puan çıkarması durumunda rakiplerinin topladığı puanlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

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