Adem Ljajic, 26 hafta sonra golle buluştu

Göztepe maçının 48. dakikasında fileleri havalandıran Beşiktaş’ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, tam 26 hafta sonra golle buluştu.

Beşiktaş’ta Adem Ljajic geri döndü. Göztepe maçında 46. dakikada Mensah’ın yerine oyuna dahil olan başarılı oyuncu, 48. dakikada fileleri havalandırarak takımına eşitliği getirdi. Ghezzal’ın attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ljajic, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ve fileleri havalandırarak eşitliği sağladı. Golün ardından büyük sevinç yaşayan Adem Ljajic, coşkusunu takım arkadaşlarıyla paylaştı. Yıldız futbolcu, bu golle tam 26 maç sonra golle buluşmuş oldu. Ljajic, en son 20 Haziran 2020’de geçtiğimiz sezonun 28. haftasında deplasmanda oynanan Denizlispor karşılaşmasında ağları sarsmış, Beşiktaş da bu maçı 5-1 kazanmıştı. Bu maçın ardından sakatlanan ve 6 maçta oynayamayan Ljajic, bu sezonun ilk 4 haftasında ise süre aldı.

Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında oynayan Adem, daha sonra 3 maçta yedek soyundu. 9. haftada oynanan Başakşehir mücadelesinin ardından sakatlanan Boşnak yıldız, 9 hafta boyunca takımdan ayrı kaldı. Galatasaray maçında kadroya dahil edilen Ljajic, bu maçta şans bulmazken, Karagümrük deplasmanında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. 16 dakika oyunda kalan 29 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandırsa da VAR uyarısı sonrasında golü iptal edilmişti.