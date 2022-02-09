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Adem Büyük: "İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor, bu hafta deplasmanda oynanacak olan Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda yeni teknik sorumlu Adem Büyük, hem oyuncu arkadaşlarını çalıştırdı hem de kendisi de antrenman yaptı. Adem Büyük, kendisi için de önemli olan bu maçta iyi bir başlangıç yapmak istediğini söyledi.

Spor 09.02.2022, 17:05
Adem Büyük: "İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor, bu hafta deplasmanda oynanacak olan Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda yeni teknik sorumlu Adem Büyük, hem oyuncu arkadaşlarını çalıştırdı hem de kendisi de antrenman yaptı. Adem Büyük, kendisi için de önemli olan bu maçta iyi bir başlangıç yapmak istediğini söyledi.

Süper Toto Süper Lig’de bu hafta Sivasspor’a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor, Futbol Sorumlusu olarak göreve getirilen takım kaptanı Adem Büyük yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde son sırada bulunan ve kötü bir sezon geçiren sarı-siyahlılarda, kendisine takımın sorumluluğu da verilen Adem Büyük, teknik ekibini de oluşturdu. Büyük’ün yardımcı antrenörleri Atila Gerin, İlker Kıreker ve Mehmet Şahan olurken, Aneximenes Pereira ile Murat Kayapınar da atletik performans antrenörlüğüne getirildi. Takımda kaleci antrenörlüğünü ise Vedat Kapurtu devam ettirecek.

“İstişareler yaparak takıma bir şeyler katmaya çalışacağız”

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Futbol Sorumlusu Adem Büyük, kendisine bu yeni görevi layık gören Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetimine teşekkür etti. Bu görev ile büyük bir sorumluluğunun da olduğunu ifade eden Büyük, “Bunun farkındayım. Burada yapacağımız hocalık ama her zaman yaptığım gibi abilik yapmaya devam edeceğim. Futbol yaşantım halen devam ediyor, bu zamana kadar çalıştığım hocalardan aldığım bilgi ve birikimleri yeni ekibimle istişareler yaparak takıma bir şeyler katmaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

"Elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve ligdeki konumlarının da şu an iyi olmadığını kaydeden Büyük, “Bu tür değişiklikler her zaman takıma olumlu yansımıştır. Biz de bunu kısa vadede başarmaya çalışacağız, elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

"Kaybedecek bir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var"

Hem futbolcu hem de yönetim olarak ellerini bundan sonra taşın altına daha fazla koymaları gerektiğini de belirten Büyük, “Kaybedecek bir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var. Biz de kazanacak şeylere yönlenmek istiyoruz. Şehir olarak bir bütün olmamız gerekiyor bundan sonra. Takım olarak daha iyisini yapmak zorundayız, taraftarlarımızın da bize destek vermelerini bekliyoruz. Umarım yolun sonu bizim için iyi olur” şeklinde konuştu.

"Bu zorlu süreçten çıkmaya çalışacağız"

Yeni Malatyaspor’u ligde tutma ve yaşatma adına ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarını da kaydeden Büyük, “Galatasaray ile kontratım devam ediyordu ama ben savaşmayı seven ve mücadele eden bir kişiliğe sahip biriyim. Buraya gelerek tekrar bir mücadelenin içine girip savaşmak istedim. Her futbolcuya transfer teklifleri gelebilir, kimseyi zorla bir yerde tutamazsınız. Burada bazı şeylere de saygı göstermemiz lazım. Takım olarak bu duruma nasıl geldiysek yine hep beraber çıkmamız lazım. Ara transfer dönemi de sona erdi. Şu an kaliteli oyuncu gurubuna sahibiz, çok genç oyuncumuz da var. Biz her zamanki gibi çalışmalara devam edeceğiz. Bu zorlu süreçten çıkmaya çalışacağız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Sivasspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyorum"

Bu hafta deplasmanda karşılaşacakları Sivasspor maçına da en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Büyük, “Oyuncu gurubu olarak da bizim oynamak istediğimiz dizilişle olabilir bunu istişare ile konuşacağız. Ekibimizi de kurduk, şu anda güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hiç kötü düşünmüyoruz, bu saatten sonra hep olumlu düşüneceğiz. Oradan mutlu bir şekilde döneceğimizi umuyorum. Tabi futbol bu, takımın da sorumlusu olarak ayrı bir önem arz ediyor bu maç benim için. İyi bir başlangıç yapmak istiyorum, hiçbir ümitsizliğe kapılmadan mutlu dönmek istiyoruz” diye konuştu.

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