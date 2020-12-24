Adem Büyük atıyor, Yeni Malatyaspor çıkışını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor’un başarılı futbolcusu Adem Büyük, son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu.

Süper Lig’de 14 hafta sonunda 20 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son oynadığı maçta lider A.Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak çıkışını sürdürdü. Sarı-siyahlıların bu etkili performansında takım kaptanı Adem Büyük’ün golleri etkili oluyor. Alanyaspor’u da boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, toplamda 7 gole ulaşarak krallık yarışında iddiasını sürdürdü.

Tecrübeli golcü attığı gollerin 5’ini penaltıdan kaydetti.