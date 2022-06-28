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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefikler arasında silah ambargosu olmaması gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in istediğinin tam tersi olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya tam olarak ne zaman üye olacaklarının net olmadığını ancak hızlı bir süreç olacağını ifade etti.
Adem Asil, altın madalya kazandı
Milli cimnastikçi Adem Asil, Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı.
Spor 28.06.2022, 21:06
Milli cimnastikçi Adem Asil, Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı.
Cezayir’in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda milli sporcular başarılı sonuçlara imza atıyor. Milli cimnastikçi Adem Asil bireysel genel tasnif finalinde toplamda 84.700 puanla altın madalyanın sahibi oldu.