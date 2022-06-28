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Adem Asil, altın madalya kazandı

Milli cimnastikçi Adem Asil, Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı.

Spor 28.06.2022, 21:06
Adem Asil, altın madalya kazandı

Milli cimnastikçi Adem Asil, Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı.

Cezayir’in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda milli sporcular başarılı sonuçlara imza atıyor. Milli cimnastikçi Adem Asil bireysel genel tasnif finalinde toplamda 84.700 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

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