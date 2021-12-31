Adanaspor’un ilk yarı değerlendirmesi

TFF 1. Lig’de ilk devreyi 26 puanla 8. sırada tamamlayan Adanaspor’da 25 futbolcu forma giydi. Atılan 20 golde en fazla payı 5 golle Ozegoviç aldı.

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın gelmesi ile çıkışa geçen Adanaspor, topladığı 26 puan ile lig sonu hedeflenen şampiyonluk hedefi bir adım daha yaklaştı.

20 gol atan turuncu-beyazlılar kalesine 19 gol gördü. 5 golle takımın en çok atan futbolcusu olan Ozegoviç ile birlikte diğer golleri, Samet Ali Kaya (4), Celil Yüksel (3), Ahmethan Köse, Fıratcan Üzüm, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazgılı, Donkor ve Roche ise birer gol kaydetti. 2 gol ise rakip takımlar kendi kalesine attı. Rakiplerin attığı 19 golün 12’sini Burak Çapkınoğlu, 7 tanesini ise Goran Karacic yedi.

Celil 7 sarı kart gördü

38 sarı kart gören Adanaspor’da kimse kırmızı kart görmedi. Takımda 7 sarı kart ile en fazla sarı kart gören oyuncu Celil olurken, İsmail 5, Evren Korkmaz 4, Thomas 4, Ozegoviç ve Ahmethan 3, Fıratcan, Roche, Donkor ve Bennasser 2, Samet Ali, Rüştü, Uğurcan ve Burak birer sarı kart gördü.

25 futbolcu ilk yarıda görev aldı

Ligin ilk yarısında Adanaspor’da 25 futbolcu görev alırken, en fazla oyunda kalan oyuncu 1586 dakika ile Uğurcan oldu. 18 maçın tamamında forma giyen Uğurcan’ı, yine maçların tamamında forma giyen Donkor takip etti. Donkor 1575 dakika oyunda kaldı. Bu iki futbolcuyu 1524 dakika ile Celil, 1439 dakika ile İsmail Erdoğan, 1403 dakika ile de Evren takip etti. En az forma giyen oyuncu ise 1 dakika ile İbrahim Aksu ve 2 dakika ile Harun Kaya oldu.