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Adanaspor’da Thomas Bruns ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da, tecrübeli futbolcu Thomas Bruns ile yollar ayrıldı.

Spor 03.08.2022, 12:52
Adanaspor’da Thomas Bruns ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da, tecrübeli futbolcu Thomas Bruns ile yollar ayrıldı.

Adanaspor’da, geçtiğimiz sezon takımda en fazla forma giyen futbolcular arasında bulunan Bruns ile yolların ayrıldığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Thomas Bruns ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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