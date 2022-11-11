Adanaspor’da Önder Karaveli dönemi resmen bitti

Adanaspor, Teknik Direktör Önder Karaveli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Adanaspor’da, Teknik Direktör Önder Karaveli dönemi sona erdi. Kulüp tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Önder Karaveli ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.