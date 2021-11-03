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Adanaspor’da Balıkesirspor mesaisi başladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor 03.11.2021, 19:03 03.11.2021, 20:03
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Ligde 12 puanla 13. sırada bulunan turuncu-beyazlı ekip, deplasmanda Pazar günü karşılaşacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.