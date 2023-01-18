Adanaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Adanaspor, sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Çatalan Tesisleri’ndeki idman, Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde gerçekleşti. Topla ısınma hareketleriyle ile başlayan antrenman, pas çalışması devam etti. Yeni Malatyaspor maçının taktik çalışmasının ardından antrenman, çift kale maç ile son buldu.