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Adanaspor kaleci Arda Akbulut’u transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kaleci Arda Akbulut’u transfer etti.
Spor 12.01.2023, 16:26
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kaleci Arda Akbulut’u transfer etti.
Turuncu-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz Trabzonspor’da forma giyen 21 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile 1,5 yıllık anlaşmaya imza atmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.
Arda Akbulut, bugün Adanaspor formasıyla ilk antrenmanına çıktı.