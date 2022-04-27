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Adanaspor Boluspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 35. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına başladı.
Spor 27.04.2022, 19:00
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 35. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına başladı.
Ligde geçtiğimiz hafta Tuzlaspor’a 4-1’lik skorla mağlup olan Adanaspor, 1 Mayıs Pazar günü evinde Boluspor ile karşılaşacak. Turuncu-beyazlı ekip maçın hazırlıklarına tesislerde Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar yönetiminde başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.