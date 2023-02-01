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Trabzonspor: "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibarıyla kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur."
Adanaspor, Altay maçının hazırlıklarına devam ediyor
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Spor 01.02.2023, 19:22
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Çatalan Tesisleri’nde Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla son buldu.