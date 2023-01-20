Adanaspor, Abdurrahman Canlı’yı kiraladı

Adanaspor, Bodrumspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı’yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, Bodrumspor’da forma giyen 25 yaşındaki Abdurrahman Canlı’yı kiraladığını duyurdu. Orta saha oyuncusu olan Canlı’yı, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonluğu kiralayan Adanaspor yaptığı açıklamada, “Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” dedi.