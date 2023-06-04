Adana’daki taraftarlar Galatasaray şampiyonluk sevincini yaşadı

Galatasaray’ın ligin 37. haftasında Fenerbahçe’yi 3-0 yenmesin ardından sokakta kutlamalara katılan Adanalı taraflar Kozan’da ilçe merkezini sarı-kırmızı renklerle donattı.

Spor 04.06.2023, 23:27
Adana’daki taraftarlar Galatasaray şampiyonluk sevincini yaşadı

Galatasaray’ın ligin 37. haftasında Fenerbahçe’yi 3-0 yenmesin ardından sokakta kutlamalara katılan Adanalı taraflar Kozan’da ilçe merkezini sarı-kırmızı renklerle donattı.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etmesinin ardından Adana’nın Kozan ilçesinde Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Sarı-kırmızı formaları ile göç yolunda toplanan taraftarlar takımlarına destek vermek ve şampiyonluk sevincini marşlarla kutladı. Uzun konvoyların oluştuğu kutlamalarda Galatasaray taraftarları meşaleler ve sloganlar ile takımlarının şampiyonluk coşkusunu kentte yaşadı.

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