Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kentin tarihi dokusunu yansıttı
Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü anısına ‘Sağlık emekçileri için kurtuluşa koşuyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen "11. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu” havadan görüntülendi. Koşucular kentin tarihi ve turistik yerlerinde koşarken güzel görüntüler ortaya çıktı.
Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü anısına ‘Sağlık emekçileri için kurtuluşa koşuyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen "11. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu” havadan görüntülendi. Koşucular kentin tarihi ve turistik yerlerinde koşarken güzel görüntüler ortaya çıktı.
Bu sene korona virüs gölgesinde Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü anısına gerçekleştirilen ‘11. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’na 800 kişi katıldı. Kentin tarihi dokusuna dikkat çekilen koşu, Fuzuli Caddesi’nde başlayıp Merkez Park’ta sona erdi.
Tarihi Büyük Saat Kulesi, dünyanın kullanılmakta olan en eski köprüsü Taşköprü üzerinden ve Merkez Cami’nin bulunduğu caddeden koşan sporcular drone ile de görüntülendi. Koşucular kentin tarihi ve turistik yerlerinde koşarken güzel görüntüler ortaya çıktı.Öte yandan, ilk 20 metre koşucuların maskeyle koşması ve bu sırada bir vatandaşın yüzünü Türk Bayrağı renklerine boyayıp bayrak ile koşması dikkat çekti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|18
|24
|9. Konyaspor
|16
|22
|10. Sivasspor
|17
|22
|11. Karagümrük
|16
|21
|12. Malatyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|17
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|16
|15
|20. Denizlispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12