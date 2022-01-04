Adana İdman Yurdu Spor Kulübü’nde hedef 4’te 4

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Adana İdman Yurdu Spor Kulübü, Hakkari ve Karagümrük takımı ile 9’ar puanla zirveyi paylaşıyor. Dördüncü maçını Sivas deplasmanında oynayacak olan Adana temsilcisinde Teknik Direktör Meryem Yumşak seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

Sezona kendi sahasında Trabzonspor galibiyeti ile başlayan Adana İdman Yurdu ikinci hafta ise Kayseri deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. İkide iki yapmanın sevinci ile Çaykur Rizespor maçına çıkan Adana temsilcisi zorlu karşılaşmadan da maçın son 3 dakikasına 3-1 mağlup girmesine rağmen mücadeleden 3 puanla ayrılmalı başardı.

Sezon başından bu yana hiç fire vermeyip moral depolayan kırmızı-mavili ekip, ligin 4. haftasında Sivas deplasmanına konuk olacak. Sivas temsilcisi geçtiğimiz 3 haftada hiç puan alamadı.

Adana İdman Yurdu Teknik Direktörü Meryem Yumşak, "Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Yolun sonunda şampiyonluk hedefimize ulaşmak için bu seriyi devam ettirmek gerekiyor. Futbolcularıma güveniyorum. Sivas deplasmanından da 3 puanla dönüp 4. galibiyete ulaşmak istiyoruz" dedi.