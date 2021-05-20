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Adana Demirsporlu yönetici korona virüse yenik düştü

TFF 1. Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Adana Demirspor’un Yönetim Kurulu üyesi Şentürk Çalık, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Spor 20.05.2021, 13:54
Adana Demirsporlu yönetici korona virüse yenik düştü

TFF 1. Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Adana Demirspor’un Yönetim Kurulu üyesi Şentürk Çalık, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mavi-lacivertli ekibin yönetim kurulunda olan iş adamı 55 yaşındaki Şentürk Çalık, korona virüs tedavisi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir Ç.Ü Balcalı Hastanesi Covid-19 servisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yöneticilerimizden Şentürk Çalık’ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
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