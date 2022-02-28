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Rusya, Batılı ülkelerin hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasına karşılık 36 ülkeye uçuşları sınırlandırdığını duyurdu.
Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Adana Demirspor’da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 28.02.2022, 16:20
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-lacivertli ekip, ligin 28. haftasında 4 Mart Cuma günü Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Adana Demirspor, Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda koordinasyon çalışması yapıldı. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.