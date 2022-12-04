Adana Demirspor’da Rakitskyi ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

33 yaşındaki Rakitskyi, bu sezon Adana Demirspor forması altında 9 resmi maçta 1 asist yaptı.