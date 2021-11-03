Adana Demirspor’da Hatayspor mesaisi başladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ligin 12. haftasında evinde karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde 13 puanla 12. sırada bulunan mavi-lacivertli ekip, evinde Pazar günü karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Lucas Castro ve Younes Belhanda sakat

Adana Demirspor’da sakatlıkları bulunan Lucas Castro ve Younes Belhanda’nın durumuyla ilgili de bilgilendirme yapıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Lucas Castro Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Niğde Belediyespor FK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Ayrıca Medipol Başakşehir maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Younes Belhanda’nın tedavisi Sırbistan’da devam etmektedir" denildi.