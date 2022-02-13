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Adana Demirspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.
Spor 13.02.2022, 17:04
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.
Mavi-lacivertli ekip, ligin 25. haftasında yarın saat 20.00’da Beşiktaş’ı konuk edecek.
Ligde 3. sırada bulunan Adana Demirspor, maç hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı hazırlıkla tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.