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Adana Demirspor’da 2 oyuncu daha takımdan ayrıldı

TFF 1. Lig 2020-2021 sezon şampiyonu Adana Demirspor’da Hasan Kılıç’ın ardından Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız’da takımdan ayrıldı.

Spor 12.05.2021, 14:21
Adana Demirspor’da 2 oyuncu daha takımdan ayrıldı

TFF 1. Lig 2020-2021 sezon şampiyonu Adana Demirspor’da Hasan Kılıç’ın ardından Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız’da takımdan ayrıldı.

Adana Demirspor, şampiyon olup Süper Lig’e çıkmaya hak kazanırken 12 golle takımın gol kralı olan 28 yaşındaki Hasan Kılıç, takımdan ayrıldığını açıkladı. Hasan Kılıç’ın ardından kulübün resmi sosyal medya hesabından Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız’ın da takımdan ayrıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, “Takımımıza sezon başında kiralık olarak katılan Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız’ın sözleşmesi sona ermiştir. Emircan’a ve Berk’e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendi kulübünde ve futbol yaşamında başarılar dileriz” denildi.
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