Adana Demirspor, yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2021-2022 sezonunda giyeceği formalarını sosyal medyada tanıttı.

Kulübün sosyal medya hesabından 19.40’da yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"2021-2022 sezonu formalarımız 25 Temmuz Pazar gününden itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve adanademirspor.com.tr’de satışta. Lisanslı ürün al, kulübüne destek ol.”

Mavi-lacivertli ekip, yeni sezonda siyah, beyaz ve mavi-lacivert çubuklu formaları giyecek.