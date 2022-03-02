Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan Adana Demirspor, bu maçın çalışmalarını sürdürdü. Basına kapalı gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda koordinasyon çalışmasının yanı sıra futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Öte yandan mavi-lacivertli oyuncular, antrenmandan sonra orta saha oyuncusu Sinan Kurt’un doğum gününü kutladı. Kurt, kendisi için hazırlanan pastayı kesti. Kafasına futbolcu arkadaşları tarafından un ve yumurta atılan Sinan’a, Brezilya usulü kutlama yapıldı.