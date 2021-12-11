Adana Demirspor yarın Giresunspor'u konuk edecek

ADANA (AA) - Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde 20 puanla 10'uncu sırada yer alan mavi-lacivertliler, 12. sırada bulunan Karadeniz ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da takımla antrenmanlara başlayan Younes Belhanda ve Lucas Castro, teknik direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi durumunda yeşil-beyazlılara karşısında forma giyebilecek.

Son maçında konuk ettiği Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen GZT Giresunspor, 19 puanla 12. sırada bulunuyor.

Ligde üst üste üç maçını da kazanan Karadeniz temsilcisi, Adana Demirspor karşısında da çıkışını devam ettirmek istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar ve sağ diz ön çapraz bağı kopan Erol Can Akdağ dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Bugün hava yoluyla saat 12.00'da Adana'ya gidecek yeşil-beyazlı takım, kapma girerek maç saatini bekleyecek.