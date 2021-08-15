banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı
Çine'de orman yangını
Çine'de orman yangını
PSG, Şimdi de Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
PSG, Şimdi de Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı

Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Maç öncesi iki takımın oyuncuları ısınarak maça hazırlandı.

Spor 15.08.2021, 21:38
Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı

Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Maç öncesi iki takımın oyuncuları ısınarak maça hazırlandı.

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor ile Fenerbahçe saat 21.45’de Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

2 takımın oyuncuları maç öncesi stadyumda ısındı. Futbolcular ısınırken taraftarlar da tezahürat yaparak oyunculara destek oldu. Bu sırada Adana Demirspor’un defans oyuncularından Joher Khadim Rassoul taraftarlarla öz çekim yaptı.
Yorumlar (0)
28°
açık