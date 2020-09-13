Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat: "Sahada mücadele etmeden kazanılmıyor"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Bursaspor maçının ardından konuştu. Kazanarak başlamanın güzel olduğunu söyleyen Özat, "Sahada mücadele etmeden kazanılmıyor" dedi.

Bursaspor’u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor’da Teknik Direktör Ümit Özat maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sezona kazanarak başlamanın güzel olduğunu ifade eden Özat, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ligin ilk maçları her zaman zordur. İlk yarı farklı bir dizilişle oynadık. Beklemediğimiz bir gol yedik. İkinci yarı farklı sistemle oynadık. Bursaspor’u tebrik ediyorum. Kamuoyunda ifade edildiği gibi zayıf genç bir takım değil. Play-Off oynayacak bir kaliteye sahip. Adana Demirspor geçen sene 43 gol yemiş. Dünyanın hiç bir yerinde bu kadar gol yiyen takımın 34 haftalık liglerde şampiyon olanına rastlayamazsınız. Takım savunmasını oturtmamız lazım. Camiamızın, taraftarımızın sabırlı olması lazım. Ligin başında olmasına rağmen sabırsızlık görüyorum. Önce bu algıyı düzeltmek lazım" dedi.

Hatayspor’un geçen yıl 1-0 kazandığı birçok maçının bulunduğuna da dikkat çeken Özat, "Herkes ’3-0, 5-0 sıfır yenelim’ diyor. Karşınızda rakipler var. Yeni oyuncular var. Hatayspor geçen yıl 1-0 olmak üzere birçok maç kazandı. Tüm büyük takımlar savunma yapar, biz de yaparız. Yeri gelecek farka gideceğiz, yeri gelecek 1-0’ı koruyacağız. Önce bu algıyı düzeltmemiz lazım. Geniş takım kadrosuna sahibiz. Sahada mücadele etmeden kazanılmıyor" diye konuştu.