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Adana Demirspor, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

Spor 01.09.2021, 17:14
Adana Demirspor, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

Samet Aybaba ile pazar günü yollarını ayıran Adana Demirspor, İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran Teknik Direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır” denildi.

Vincenzo Montella kimdir

18 Haziran 1974’te İtalya’da dünyaya gelen Vincenzo Montella, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Roma’da başladı. Ardından sırasıyla Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve tekrar Fiorentina’yı çalıştıran 47 yaşındaki Montella, teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez ülkesinin dışına çıkmış oldu.

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