Adana Demirspor Süper Lig’de

TFF 1. Lig’in 34. hafta maçında Menemenspor’a konuk olan Adana Demirspor, rakibini 4-1 mağlup ederek ligi zirvede tamamladı ve 26 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi.

Maçtan dakikalar:

7. dakikada Sinan Kurt’un kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topa sahip olan Pa Dibba, topu ağlara gönderdi. 0-1

11. dakikada Sinan Kurt’un sağdan verdiği pasla kale önünde topla buluşan Okwuchukwu Ezeh, kalecinin yanından topu kaleye yolladı. 0-2

22. dakikada Berkay Samancı’nın ceza sahası içerisinde topa elle müdahalede bulunduğunu işaret eden hakem penaltı noktasını gösterdi.

23. dakika penaltıyı kullanan Hasan Kılıç, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-3

53. dakikada Okwuchukwu Ezeh’in şutunda kaleciden dönen topa sert vuran Sinan Kurt, topu kaleye gönderdi. 0-4

74. dakikada Bekir Can Sönmez, defanstan kaptığı topu, Tayfun Aydoğan’a verdi ancak Tayfun Aydoğan, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

76. dakikada Tayfun Aydoğan’ın soldan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Simon Zenke, kaleciyi de geçerek topu filelerle buluşturdu. 1-4

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Orkun Aktaş xx, Oğuz Kağan Çalışır xx

Menemenspor: Fatih Demirlek x, Emre Batuhan Adıgüzel x, Bekir Can Sönmez xx, Ömer Şahbaş x, Cem Çelik x (Alaattin Hamza Ok dk. 60 x), Berkay Samancı xx, Abdulkadir Öksüz x, Tayfun Aydoğan xx (Emir Han Topçu dk. 80 ?), Aydın Yılmaz x (Alper Buğan dk. 79 x), Rıdvan Koçak x (Yusuf Talum dk. 46 xx), Murat Yılmaz x (Simon Zenke dk. 46 xx)

Yedekler: Emre Selen, Mamadou Traore

Teknik Sorumlu: Recep Yazıcı

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Kaan Kanak xx, Sinan Kurt xx, Süleyman Koç xx (Okan Alkan dk. 71 x), Hasan Kılıç xx, Gökhan İnler xx (Sergen Batın Kiradi dk. 77 x), Joher Rassoul x (Samet Akaydın dk. 57 x), Pa Dibba xx, Okwuchukwu Ezeh xx (Volkan Şen dk. 57 x), Yunus Akgün xx (Sedat Şahintürk dk. 71 x)

Yedekler: Emilijus Zubas, Semih Güler, İsmail Yüksek, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Pa Dibba (dk. 7), Okwuchukwu Ezeh (dk. 11), Hasan Kılıç (dk. 23 pen.), Sinan Kurt (dk. 53) (Adana Demirspor)