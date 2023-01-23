Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor Tesisleri’ndeki idman, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşti. Topla ısınma hareketleriyle ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. Taktik çalışma ile antrenman son buldu.